Die Zahl der Corona-Neuinfektionen weltweit steigt weiter deutlich.

Am Wochenende seien innerhalb von 24 Stunden mehr als 136.000 Fälle gemeldet worden, so viele wie noch nie zuvor an einem Tag, sagte der Generalsekretär der Weltgesundheitsorganisation, Tedros, in Genf. Insbesondere in Afrika, Zentral- und Südasien, Mittel- und Südamerika sowie in einigen Ländern in Osteuropa steige die Zahl der Neuinfektionen.



Insgesamt gibt es seit Ausbruch des Virus Ende 2019 weltweit fast sieben Millionen gemeldete Infektionen und rund 400.000 Todesfälle.



Tedros warnte die Länder mit einem moderaten Anstieg der Infektionszahlen vor Nachlässigkeit. Die meisten Menschen hätten die Krankheit noch nicht gehabt und könnten sich noch anstecken. Die Teilnehmer von Demonstrationen gegen Rassismus rief er auf, sich an die bekannten Vorsichtsmaßnahmen zu halten.