Die Schließung von zwei Schulen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund von Corona-Fällen kommt für Landesbildungsministerin Martin nicht überraschend.

Man habe von Anfang an gesagt, dass es Verdachtsfälle geben werde, erklärte die SPD-Politikerin in Schwerin. Wichtig sei, dass in solchen Fällen sofort gehandelt werde. Das Konzept des Landes sehe vor, begrenzt zu reagieren, ohne dass es wieder zu flächendeckenden Schulschließungen kommen müsse.



Ein Schüler ist an einer Grundschule im Landkreis Rostock infiziert. Alle Kinder, Lehrer und Schulmitarbeiter müssen deshalb für zwei Wochen in Quarantäne. An einem Gymnasium in Ludwigslust ist zudem eine Lehrerin positiv getestet worden. Das ganze Kollegium soll nun auf Corona getestet werden. Die infizierte Lehrerin habe nach den Ferien noch keinen Unterricht erteilt, allerdings habe sie bei den Vorbereitungen für das neue Schuljahr Kontakt zu den anderen Lehrerinnen und Lehrern gehabt, hieß es.



Der Unterricht in Mecklenburg-Vorpommern hatte nach den Sommerferien vor gut einer Woche wieder begonnen.

