Vor wenigen Wochen war die Welt noch im Lot – insofern, als sie mit diversen Krisenherden und humanitären Katastrophen überhaupt als im Lot bezeichnet werden kann. Seit sich die ersten Informationen über das Coronavirus verbreiteten, ist nichts mehr wie es war. Dass zunächst Reisen nach China gestrichen werden mussten, war eine Lappalie im Vergleich zu dem, was sich daraus in rasender Geschwindigkeit entwickelt hat.

(imago images / Sven Simon) Wie gefährlich ist das neue Coronavirus?

Die Zahl der Infizierten mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 steigt trotz Gegenmaßnahmen vieler Regierungen weiter – auch in Deutschland. Mehrere Bundesländer schließen ab der kommenden Woche Schulen und Kindertagesstätten.

Das Beispiel Italien zeigt, wie schnell das öffentliche und wirtschaftliche Leben zum Erliegen kommen kann. In Deutschland deutet sich eine ähnliche Entwicklung an. Etliche Veranstaltungen sind abgesagt worden, Fußballspiele finden ohne Publikum statt oder wurden gestrichen, viele Schulen und Kitas sind von Montag an geschlossen, Vorlesungen an Universitäten wurden abgesagt, für Seniorenheime wurden Besuchsverbote verhängt.

Westliche Gesellschaft kaum gegen das Virus gewappnet

Die Erkrankung, die in ihren Symptomen und ihrem Verlauf in vielerlei Hinsicht einer herkömmlichen Grippe ähnelt, hat eine globale Krise unvergleichlichen Ausmaßes ausgelöst. Und es scheint, als ob weder die westeuropäische Gesellschaft noch ihr Wirtschafts- oder Gesundheitssystem dafür in irgendeiner Weise gewappnet sind. Mit Folgen des Brexit, mit weiteren Terror-Anschlägen, mit Nachteilen durch Handelskonflikte mit den USA, mit Einschränkungen durch die Klima-Krise war zu rechnen, nicht jedoch mit einem neuartigen Virus, nicht mit einer Pandemie.



Die Folge ist Überforderung: Die Bevölkerung wird mit Informationen überschüttet, zu Hamsterkäufen verleitet, in den sozialen Netzwerken verbreiten sich Verschwörungstheorien. Die einen empören sich über die Beschränkung ihrer Freiheiten, andere entwickeln hypochondrische Tendenzen.



Den Ärzten geht die Schutzkleidung aus, den Krankenhäusern die Desinfektionsmittel, und niemand weiß, ob die Betten für eine große Zahl Schwererkrankter reichen werden.



Die Weltwirtschaft bebt, an den Börsen ist vom Corona-Crash die Rede, kleine und mittlere Unternehmen bangen um ihre Existenz, die Bundesregierung und die Europäische Zentralbank legen Hilfsprogramme auf.

Förderalismus verhindert resolutes Vorgehen

Wie krisenfest ist die Bundesregierung? Diese Frage kann derzeit kaum seriös beantwortet werden. Momentan sucht sie nach einem Weg zwischen besonnener Vorsorge und größtmöglicher Beruhigung der Bevölkerung, was der Quadratur des Kreises gleichkommt. Ein Hindernis für resolutes Vorgehen stellt der Föderalismus dar: Wie weit die Einschränkungen für die Bevölkerung gehen, ist Ländersache.



Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, kann Empfehlungen aussprechen, aber die jeweiligen Gesundheitsbehörden der Länder entscheiden. Am Donnerstag hieß es aus der Kultusministerkonferenz und von der CDU-Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, dass flächendeckende Schulschließungen nicht nötig seien. Nur wenige Stunden später ordneten Landesbildungsminister genau das an – einige indes nur, nicht alle. Derart uneinheitliches Vorgehen löst Verwirrung aus, es verstärkt die Verunsicherung, statt sie zu lindern.



Der Bundesregierung wird vorgeworfen, zu zögerlich zu handeln. In der Tat meldete sich Bundeskanzlerin Angela Merkel erst spät zu Wort, in einer eigens einberufenen Bundespressekonferenz. Sie erneuerte ihr legendäres Mantra "Wir schaffen das", das während der Flüchtlingskrise 2015 die Wogen glätten sollte, mit anderen Worten. Sie sagte: "Wir werden das Notwendige tun – als Land und im europäischen Verbund."

Wirtschaftliche Einbußen auch durch die Schutzvorkehrungen

Berufstätigen Eltern, die nun ohne Betreuung mit ihren kleinen Kindern dastehen, hilft das erstmal nicht. Genauso wenig wie ihren Arbeitgebern, die den Betrieb in ihrer Firma aufrechterhalten müssen. Selbst wenn die meisten Bürger, die an der Lungenkrankheit Covid-19 erkranken, sich davon zügig erholen werden, sofern ihre Gesundheit nicht bereits angegriffen ist – unter den Folgen des Virus werden sie dennoch leiden. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es zu enormen wirtschaftlichen Verwerfungen kommen wird – nicht nur durch die Verbreitung des Virus selbst, sondern auch durch die Schutzvorkehrungen. Die Spätfolgen der Pandemie sind noch nicht absehbar. Eines dagegen hat sie schon eindrücklich gezeigt: Das Vertrauen in die Stabilität globaler Märkte ist trügerisch. Die Abhängigkeiten sind immens, die Verwundbarkeit der Exportnation Deutschland ist groß. Daraus sind Lehren zu ziehen. Es wäre fahrlässig und fatal, wenn alles überstanden ist, zur Tagesordnung zurückzukehren.