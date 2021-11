FDP-Chef Lindner sagte, an der Spitze des Gremiums werde ein Bundeswehr-General stehen. (Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dp)

FDP-Chef Lindner sagte im ZDF, an der Spitze des Gremiums werde ein Bundeswehr-General stehen. Aus seinem Äußerungen war zu entnehmen, dass der Krisenstab in der kommenden Woche die Arbeit aufnehmen wird - also noch vor dem Amtsantritt der neuen Bundesregierung.

Lindner kritisierte in dem Interview Großveranstaltungen in der Fußball-Bundesliga angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen. Er bezeichnete Bilder von vollen Stadien als "verstörend". Lindner soll der künftigen Bundesregierung als Finanzminister angehören.

Die designierte Familienministerin Spiegel von den Grünen warb ebenfalls für stärkere Kontaktbeschränkungen. Sie sagte in der ARD, die jetzigen Maßnahmen reichten nicht aus, um die Infektionszahlen zu senken.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.