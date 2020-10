An den Beschlüssen von Bund und Ländern zu strengeren Corona-Maßnahmen gibt es Kritik aus der Opposition. Der Bundestagsabgeordnete Kessler von den Linken sagte, anstatt in der Notlage an einem Strang zu ziehen, hielten viele Länderchefs an "aktionistischer Willkür" fest.

Die Grünen-Politikerin Keul betonte, es sei unklug, dass kein einheitliches Vorgehen beim Beherbergungsverbot beschlossen worden sei. Durch solch unterschiedliche Regelungen verlören die Bürger auch das Vertrauen in sinnvolle Maßnahmen. FDP-Chef Lindner nannte das Beherbungsverbot einen "massiven Eingriff in die Grundrechte". Die Gefahr gehe von privaten Feiern aus, nicht von Familienurlauben und Geschäftsreisen. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sprach mit Blick auf die Beschlüsse von einem "Lockdown auf Raten". Durch die neuen Einschränkungen werde die ohnehin am Boden liegende Wirtschaft weiter stranguliert.



Vertreter der Bundesregierung hatten nach dem Treffen mit den Ländern Zweifel geäußert, ob die neuen Maßnahmen ausreichen werden. Kanzleramtsminister Braun appellierte an die Eigenverantwortung der Bürger und betonte, jeder müsse seine Kontakte in allen Lebensbereichen halbieren. Gesundheitsminister Spahn plädierte noch einmal dafür, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten.



Bundeskanzlerin Merkel hatte sich gestern Abend mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten auf eine ausgeweitete Maskenpflicht, Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde in der Gastronomie geeinigt. Das Beherbergungsverbot konnte nicht einheitlich geregelt werden.

