In Deutschland nimmt die Kritik an den Verantwortlichen für die Fußball-Europameisterschaft wegen der Zuschauerzahlen in den Stadien zu.

Bundesinnenminister Seehofer sagte der "Süddeutschen Zeitung", die Regelung im Londoner Wembley-Stadion mit zehntausenden Fans sei unverantwortlich. Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann erklärte, die Bilder von den Fußballspielen vermittelten den Eindruck, dass die Corona-Pandemie vorbei sei. Das sei ein absolut falsches Signal, sagte der Grünen-Politiker. Er forderte die europäische Fußball-Vereinigung UEFA und den DFB dazu auf, die Einhaltung der Regeln sicherzustellen. Bayerns Ministerpräsident Söder, CSU, mahnte zur Vorsicht. Dass in Budapest mehr als 55.000 Zuschauer in das Stadion durften, hätte er so nicht verantworten wollen, sagte Söder der "Bild"-Zeitung.

