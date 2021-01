In den Niederlanden nimmt die Kritik an der Impfstrategie der Regierung gegen das Corona-Virus zu.

Obwohl in einem Speziallager rund 175.000 Dosen der Hersteller Pfizer und Biontech lagern, will das Land erst am 8. Januar als letztes in der EU mit dem Impfen beginnen. Das Gesundheitsministerium erklärte, aus logistischen Gründen sei ein früherer Start nicht möglich. Zuvor hatten Verbände appelliert, bereits am kommenden Montag Pflegepersonal der Krankenhäuser und Intensivstationen gegen Covid-19 zu impfen. Nach Angaben der Kliniken ist die medizinische Versorgung angesichts ständig steigender Patientenzahlen und großer Personalengpässe kaum noch zu bewältigen. In mehreren Krankenhäusern des Landes wurden bereits Spezialisten der Armee eingesetzt.

