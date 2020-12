Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech hat in Großbritannien eine Notfallzulassung für seinen gemeinsam mit dem US-Partner Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff erhalten. Nach Angaben der beiden Firmen erteilte die britische Aufsichtsbehörde für Arzneimittel eine entsprechende Genehmigung. An dieser Entscheidung kommt international Kritik auf.

Der gesundheitspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, Liese, erklärte, er halte die Entscheidung für problematisch. Einige Wochen gründlicher Prüfung durch die Europäische Arzneimittel-Agentur seien besser als eine überhastete Notfallzulassung. Das EU-Prüfverfahren sei seriöser, weil sich dort Experten aus allen Mitgliedsstaaten träfen, und die Daten genauer analysiert würden als bei nationalen Notfallzulassungen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur will noch vor Jahresende über eine sogenannte "bedingte Zulassungsempfehlung" für den Impfstoff von Biontech und Pfizer entscheiden. Diese geht über eine Notfallzulassung hinaus.



Die Briten bekommen mit ihrer nationalen Entscheidung nun früher grünes Licht für einen Corona-Impfstoff als die Europäische Union und die USA. Zudem ist es die erste Zulassung für das Vakzin BNT162b2 weltweit. Die ersten Lieferungen sollen schon in wenigen Tagen in Großbritannien eintreffen. Die Briten wollen bereits in der kommenden Woche mit Impfungen beginnen. Das kündigt Gesundheitsminister Hancock im Gespräch mit dem Sender Sky News an. Er führte aus, zunächst würden ältere Menschen, Personen in Pflegeheimen und Pflegepersonal geimpft.



Der Impfstoff von Biontech und Pfizer hat bereits mehrere Prüfverfahren durchlaufen. Umfangreiche Testreihen haben nach Angaben der Unternehmen eine Wirksamkeit von 95 Prozent vor der Krankheit Covid-19 ergeben. Das Vakzin soll zudem keine ernsthaften Nebenwirkungen haben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 2.12.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 28.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 30.11.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 02.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.