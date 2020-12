Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard warnt angesichts der Corona-Pandemie vor einer bleibenden Spaltung der Gesellschaft.

Die Krise habe wie eine Art Beschleuniger auf die Ausbreitung von Verschwörungsmythen gewirkt und deren Verbreiter erst merken lassen, wie viele Gleichgesinnte es in Deutschland gebe, sagte Bernard im Deutschlandfunk. Sie hätten sich in Gruppen zusammengeschlossen und würden mit dem Ende der Pandemie voraussichtlich auch nicht einfach wieder verschwinden.



Vor allem im Frühjahr und Sommer sei die Entstehung von Verschwörungsmythen dadurch begünstigt worden, dass es eine große medizinische Unsicherheit gegeben habe, die viel Spielraum für Zweifel und Interpretationen gegeben habe, betonte der Kulturwissenschaftler der Leuphana-Universität in Lüneburg.

"Große Starrsinnigkeit"

Mittlerweile lasse sich bei Corona-Leugnern eine weitreichende Abkopplung von der Vernunft von Institutionen und Medien sowie eine große Starrsinnigkeit erkennen, sogar wenn Menschen aus ihrem unmittelbaren Umfeld schwere Krankheitsverläufe zeigten. Das Verhalten habe "para-religiöse Züge".



Wenn sich Corona-Leugner einmal in ihren Verschwörungsmythen "eingegroovt" hätten, sei es nur sehr schwer ein Umdenken zu erreichen, so Bernhard. Vermutlich müsse die Gesellschaft lernen, auch in Zukunft mit dieser großen Gruppe von systemfeindlichen Verbreitern von Verschwörungsmythen zu leben.

