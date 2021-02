Der österreichische Bundeskanzler Kurz hat sich für einen europäischen Impfpass ausgesprochen.

Er setze sich dafür ein, dass man in Europa einen grünen Pass nach israelischem Vorbild einführe, sagte Kurz im Videokanal "Bild live". Am besten sollte ein europäischer Impfpass digital auf dem Handy eingerichtet werden. Wer geimpft oder nach einer überstandenen Corona-Erkrankung immun sei, sollte die volle Freiheit haben, meinte Kurz. Auf einem Vodeogipfel beraten heute die Staats- und Regierungschefs der EU darüber, wie Impfungen beschleunigt werden können.



In Israel können seit Sonntag von einer Corona-Infektion genesene und gegen das Virus geimpfte Menschen mit dem "Grünen Pass" unter anderem wieder Fitnessstudios, Theater und Sportereignisse besuchen sowie in Hotels übernachten.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.