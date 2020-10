Der Rückgang der Kurzarbeit in Deutschland ist nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts nicht mehr so stark wie in den Vormonaten.

Demnach gab es im Oktober rund 450.000 weniger Kurzarbeiter, die Gesamtzahl liegt bei 3,3 Millionen. Zuvor habe sich die Zahl der Kurzarbeiter um rund eine Million pro Monat reduziert. Aktuell seien insgesamt 10 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten betroffen. Besonders hoch sei der Anteil in der Gastronomie und in der Industrie.



Wegen der Corona-Pandemie hatte die Bundesregierung bis Ende 2021 ein erhöhtes Kurzarbeitergeld beschlossen. Die Bundesagentur für Arbeit zahlt bis zu 80 Prozent des ausgefallenen Nettoentgelts, um Entlassungen zu vermeiden.

