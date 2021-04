Wegen der katastrophalen Entwicklung der Corona-Pandemie in Indien hat die Bundesregierung Nothilfen für das Land angekündigt. Man bereite so schnell wie möglich eine Unterstützungsmission vor, erklärte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Der Kampf gegen die Pandemie sei ein gemeinsamer Kampf.

Aus Indien wurden zuletzt fast 350.000 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Landesweit fehlt es an Medikamenten und medizinischem Sauerstoff. Korrespondenten berichten von einem Kollaps des Gesundheitssystems. Weltärzte-Präsident Montgomery sagte der "Rheinischen Post", viele Menschen stürben auf den Straßen ohne eine Behandlung erhalten zu haben. Es sei "in unser aller Interesse", die Infektionslage in Indien so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen.



"Deutschland steht Seite an Seite in Solidarität mit Indien", betonte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die Regierung in Neu Delhi hatte bereits am Freitag mitgeteilt, dass eine Lieferung von 23 Anlagen zur Aufbereitung von Sauerstoff aus Deutschland geplant sei.

Mehrere Länder stoppen Einreisen aus Indien

Für den zuletzt massiven Anstieg der Infektionszahlen in Indien werden eine doppelte Mutation des Coronavirus sowie religiöse, politische und sportliche Massenveranstaltungen verantwortlich gemacht. Zahlreiche Länder, darunter Deutschland und Großbritannien, haben Einreisen aus dem Land vorläufig gestoppt.



Weltärzte-Präsident Montgomery forderte umfassende Schutzmaßnahmen. Die indische Mutante sei offenbar "ansteckender und im Krankheitsverlauf schlimmer" als bisher bekannte Virus-Varianten. Einreiseverbote sowie strenge Quarantäneauflage für Heimkehrer aus dem Risikogebiet seien unbedingt notwendig, so Montgomery.



Mehr Informationen zur in Indien verbreiteten Corona-Mutation B.1.617 finden Sie hier.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Covid-19: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand 25.04.)

+ "Grünes Zertifikat": So soll das Reisen für Geimpfte in der EU künftig ablaufen (Stand 25.04.)

Test und Schutz

+ Neue Empfehlung: Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Astrazeneca-Entscheidung (Stand: 25.04.)

+ Impfungen: Was ist bei den Impfungen durch Hausärzte zu beachten? (Stand: 25.04.)

+ Impfstoffe: Wann auch Kinder geimpft werden könnten (Stand 10.04.)

+ Impfungen: Was über die Nebenwirkungen der Impfstoffe bekannt ist (Stand 08.04.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 12.04.)

+ Impfstoff: Höheres Thromboserisiko bei Vektorimpfstoffen? (Stand: 14.04.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 12.04.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 02.04.)

+ Virusvariante: Wie gefährlich ist die indische Mutation (Stand: 22.4.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 25.04.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.