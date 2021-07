Knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Japan meldet die Hauptstadt Tokio mehr als 700 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden - so viele wie seit mehreren Wochen nicht mehr.

Tokio und drei benachbarte Präfekturen gehören zu den Regionen in Japan, in denen bis zum 11. Juli schärfere Einschränkungen gelten. Die Olympischen Spiele sollen dann am 23. Juli beginnen. Auch in anderen Teilen der Welt steigen die Corona-Zahlen wieder an. In Indonesisen gilt deshalb seit heute ein Teil-Lockdown. Schulen, Restaurants, Einkaufszentren und Moscheen müssen geschlossen bleiben. In Indonesien hatte es zuletzt 25.000 Infektionen und mehr als 500 Todesfälle binnen 24 Stunden gegeben.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.