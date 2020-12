Bundesgesundheitsminister Spahn hat die Aufrechterhaltung des Profisports in Deutschland trotz der Verschärfung der Corona-Maßnahmen verteidigt.

Spahn sagte in der Bundespressekonferenz, für das Infektionsgeschehen in Deutschland sei es insgesamt nicht ausschlaggebend, ob und in welchen Stadien ohne Zuschauer gespielt werde. Auch Corona-Tests seien nicht das Problem. Die Verfügbarkeit von Schnelltests sei - Zitat - "sehr, sehr hoch" und auch PCR-Tests seien vorhanden. Es gehe beim Profisport auch um Berufsausübung, sagte der CDU-Politiker. Für viele Bürgerinnen und Bürger sei die Präsenz des Sports als ein Stück Normalität von Bedeutung.



Der Epidemiologe Markus Scholz von der Universität Leipzig sagte indes der "Sportschau", die Gesundheit der Sportler sei akut gefährdet. Sie spielten mit ihrer Gesundheit, das habe mit Sport nichts zu tun. Auch Sicherheits- und Hygienekonzepte könnten nicht endgültig vor dem Virus schützen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.