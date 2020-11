Bundesjustizministerin Lambrecht hält staatliche Entschädigungszahlungen an die Wirtschaft für rechtlich geboten, bis die strikten Corona-Auflagen aufgehoben werden.

Entsprechend äußerte sich die SPD-Politikerin in der Zeitung "Welt am Sonntag". Zugleich räumte sie ein, dass auch die finanziellen Möglichkeiten des Bundes nicht grenzenlos seien. Die Bekämpfung der Pandemie sei eine gesamtstaatliche Aufgabe, die von Bund und Ländern gemeinsam zu stemmen sei, betonte die Ministerin. Lambrecht stellte sich damit an die Seite von Unionsfraktionschef Brinkhaus von der CDU. Dieser hatte ebenfalls eine finanzielle Beteiligung der Länder gefordert. Dagegen regierte Hessens Ministerpräsident Bouffier - ebenfalls CDU - ablehnend. In den Zeitungen der Funke-Mediengruppe verwies er darauf, dass allein sein Bundesland zwölf Milliarden Euro bereitgestellt habe. Der Ruf, die Länder sollten mal was tun, sei sachlich völlig unbegründet, kritisierte Bouffier.

