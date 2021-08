Die Ständige Impfkommission nimmt nach Ansicht des SPD-Gesundheitsexperten Lauterbach eine "Außenseiterposition" beim Thema Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche ein.

Lauterbach sagte im Deutschlandfunk, die wissenschaftliche Argumentation der Stiko sei längst nicht mehr nachvollziehbar. Diese empfiehlt mit Verweis auf fehlende Daten eine Impfung der 12- bis 17-Jährigen bisher nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Lauterbach argumentierte, man habe inzwischen weltweit mit keinem Impfstoff so viel Erfahrung wie mit jenen von Biontech und Moderna. Auch international würden immer mehr wissenschaftliche Beratergremien zu einer Impfung von Kindern und Jugendlichen raten. Eine Erkrankung mit der Delta-Variante des Coronavirus sei viel gefährlicher als eine Impfung.



Heute beraten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern über eine generelle Aufnahme der Jugendlichen in die Impfkampagne. In einigen Ländern sind schon Impfaktionen geplant, etwa an Schulen. Außerdem beraten die Minister über mögliche Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen. Das Bundesgesundheitsministerium schlägt hier vor, dass bestimmte Personen bereits ab September mit einem mRNA-Vakzin erneut geimpft werden sollen - also mit Biontech oder Moderna. Auch hier verwies die Stiko auf eine noch nicht ausreichende Datengrundlage.



Lauterbach sagte, es sei richtig, dass die Politik Fakten schaffe, gleichzeitig müsse man jedoch der Stiko ausreichend Freiraum lassen. Das Gremium habe in der Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet. Beim Thema Impfungen für Kinder habe es sich verrannt und möglicherweise zu früh festgelegt. Dies sei jedoch nicht repräsentativ, sagte Lauterbach. Die Stiko sei auf keinen Fall überflüssig.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.