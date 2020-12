Der SPD-Gesundheitspolitiker Lauterbach hat die verschärften Corona-Maßnahmen als teilweise immer noch zu schwach bezeichnet.

Bund und Länder hätten mit Blick auf Weihnachten mutiger sein müssen, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk (Audiolink). Es sei riskant, dass an den Feiertagen die Kontaktbeschränkungen gelockert würden. Nach den neuen Regelungen dürfen vier Personen aus dem engsten Familienkreis zum eigenen Haushalt dazukommen. Somit dürfen sich mehr als zwei Haushalte treffen. Zudem böten einige Bundesländer und Kommunen ab Mittwoch weiterhin Präsenzunterricht in den Schulen an. Lauterbach meint, es wäre besser gewesen, wenn die Schulen einheitlich dicht gemacht worden wären.



Bayerns Ministerpräsident Söder begrüßte die Maßnahmen. Corona sei außer Kontrolle geraten, man dürfe nun keine halben Sachen mehr machen. In Bayern gelten ab Mittwoch nächtliche Ausgangssperren, ähnlich wie bereits in Baden-Württemberg. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sagte, Deutschland stehe vor seiner größten Bewährungsprobe in der Corona-Pandemie. Eine nationale Gesundheitsnotlage müsse verhindert werden, deshalb brauche die Republik für einige Wochen Stillstand.

