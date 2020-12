Der Deutsche Lehrerverband geht nicht davon aus, dass die Schulen am 11. Januar zum regulären Präsenzunterricht zurückkehren.

Verbandspräsident Meidinger sagte der Deutschen Presse-Agentur, abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen werde es Phasen des Distanzunterrichts oder Wechselunterrichts mit halbierten Klassen geben. Meidinger bekräftigte seine Forderungen nach einem bundesweiten Stufenplan. Dieser müsse regeln, ab welchen regionalen Inzidenzwerten wie gehandelt werden müsse.



Bundesbildungsministerin Karliczek rief dazu auf, bei weiteren Einschränkungen im Schulbetrieb besonders auf die lernschwachen Schüler zu achten. Diese dürften in den kommenden Monaten nicht noch weiter zurückfallen, betonte die CDU-Politikerin. - In der ersten Januarwoche wollen sich die Kultusminister der Länder treffen, um darüber zu beraten, wie es an den Schulen weitergehen soll.

