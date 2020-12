Die Stadt Frankfurt am Main hat eine für Samstag geplante Demonstration der Querdenken-Bewegung verboten.

Wie am Abend mitgeteilt wurde, waren Kundgebungen an zwölf verschiedenen Stellen der Innenstadt mit 40.000 Teilnehmern sowie Demonstrationszüge angekündigt. Die geplante Veranstaltung gefährde die öffentliche Sicherheit, hieß es von Seiten der Stadt. Eine Versammlung dieser Größenordnung am Samstag vor dem dritten Advent führe unweigerlich zu einer Durchmischung von Demonstranten und Passanten. Dies sei bei weiterhin hohen Inzidenzzahlen in Frankfurt nicht vertretbar.



Bei der veranstaltenden Gruppierung "Querdenken69-Frankfurt" handelt es sich nach Angaben der Stadt um eine Organisation, die die derzeit angeordneten Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus ablehnt und die Auswirkungen der Infektion verharmlost oder vollständig verneint. Bei der angemeldeten Versammlung sei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu erwarten, dass jegliche Schutz- und Hygienekonzepte sowie Auflagen nicht eingehalten würden.

