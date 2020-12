Auch nach Inkrafttreten des Lockdowns morgen wird es wohl teilweise die Möglichkeit geben, Waren zu bestellen und in Geschäften abzuholen.

Wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet, lässt die Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dies zu. Einige Einzelhändler planten bereits entsprechende Angebote, hieß es weiter. Mittels "Click and Collect", auf Deutsch "Bestellen und Abholen", könnten zuvor im Internet oder über das Telefon bestellte Waren abgeholt werden. Die Landesregierung von Baden-Württemberg indes unterbindet ein "Click and Collect"-System. Zur Begründung hieß es laut Südwestrundfunk, man wolle lange Schlangen vor den Geschäften und damit zusätzliche Kontakte unbedingt vermeiden.



Einzelne Handelsketten sowie der Handelsverband Deutschland hatten die Hoffnung geäußert, dass das Bestellen und Abholen in möglichst vielen Bundesländern erlaubt bliebe.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.