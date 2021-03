Viele Vertreter von Vereinen im deutschen Amateurfußball spüren wegen des Corona-Lockdowns eine finanzielle Belastung ihrer Klubs.

Das geht aus einer Umfrage des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) unter Vereinen und Mitgliedern hervor. 61 Prozent der befragten Mitarbeiter und Trainer gaben an, die Corona-Krise habe sich auf die finanzielle Situation der Vereine ausgewirkt. Unter diesen Befragten gaben 18 Prozent an, die Auswirkung sei sogar existenzbedrohend.



Demnach hat auch die Verbundenheit vieler Mitglieder zum Verein abgenommen. Vor der Pandemie fühlten sich mehr als die Hälfte der Befragten "sehr eng" mit den Vereinen verbunden. Aktuell sind es nach DFB-Angaben nur noch 27 Prozent. Die Fußballvereine beklagen zudem, dass seit der Pandemie deutlich mehr Sportler ihre Mitgliedschaft gekündigt hätten.

DFB-Präsident: Brauchen Schritt Richtung Normalität

DFB-Präsident Keller betonte, er erhoffe sich von der Politik, dass die Amateurvereine schnellstmöglich wieder trainieren könnten. Seit November dürfen Jugend- und Amateurvereine weder trainieren, noch an Wettkämpfen teilnehmen. Bund und Länder hatten zuletzt zwar eine Öffnungsperspektive für den Sport beschlossen, Spiele im Amateur- und Jugendfußball sind aber frühestens wieder ab dem 22. März möglich und auch nur, sofern die 7-Tage-Inzidenz in der Region unter 50 liegt.



Die aktuelle DFB-Umfrage ergab allerdings auch, dass 95 Prozent der Mitglieder und ehrenamtlichen Vereinsmitarbeiter nach Ende des Lockdowns zum Training zurückkehren wollen. DFB-Präsident Keller erklärte: "Die Sehnsucht nach dem Fußball, nach den Vereinen, nach dem gesellschaftlichen Leben ist riesig." Die Befragten wünschten sich hinsichtlich der Aufnahme des Trainings- und Spielbetriebs ein gutes Hygienekonzept und einen festen Stufenplan.



An der Onlineumfrage nahmen zwischen dem 19. und 27. Februar mehr als 100.000 Personen teil.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.