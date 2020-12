Kanzleramtsminister Braun hat an die Bürger appelliert, die beiden verbleibenden Tagen bis zum Lockdown nicht für ausgiebige Einkäufe zu nutzen.

Es müsse verhindert werden, dass die Innenstädte überfüllt seien, sagte Braun am Abend im ARD-Fernsehen. Er verteidigte zugleich die weitreichenden Maßnahmen. Wo sich Menschen träfen, könnten sie sich auch anstecken. Darum sei es notwendig, die Zahl der Kontakte zu reduzieren. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer betonte ebenfalls in der ARD, es gehe darum, die medizinische Versorgung zu gewährleisten. Die jetzt vereinbarten Maßnahmen seien nicht verhandelbar, sonst bekomme man die Lage nicht in den Griff. Im ZDF sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin, Müller, Ziel sei es, die Zahlen deutlich zu senken. Anfang Januar müsse dann entschieden werden, ob der Lockdown verlängert werden müsse.



Bundeskanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatten sich auf einen harten Lockdown ab kommenden Mittwoch geeinigt. Große Teile des Einzelhandels werden geschlossen. Ausgenommen sind Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken. An den Schulen soll der Präsenzunterricht bundesweit eingestellt werden. Auch die Betreuung von Kindern in Kitas wird auf eine Notfallversorgung beschränkt. Nur an den Weihnachtstagen gibt es eine leichte Lockerung der Kontaktbeschränkungen. Für Silvester-Feuerwerk gilt ein Verkaufsverbot. Diese Maßnahmen gelten zunächst bis zum 10. Januar. Über eine mögliche Verlängerung werden Bund und Länder am 5. Januar entscheiden.

