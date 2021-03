Einzelhandel und Gastronomie erhöhen den Druck auf die Bundesregierung, die Corona-Beschränkungen zu beenden.

Man fordere eine sofortige Öffnung der Geschäfte, heißt es in offenen Briefen von Elektronik- und Spielwarenhandelsketten an Bundeskanzlerin Merkel. Für immer mehr Unternehmer sei die Entwicklung existenzgefährdend. Nach Auffassung der Unternehmen besteht im Einzelhandel kein erhöhtes Infektionsrisiko. Ein sicheres Einkaufen sei möglich - auch vor Erreichen des Inzidenzwerts von 50, heißt es. Der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes NRW, Niemeier, sagte, man wolle sich nicht mehr mit Hinhaltetaktiken abspeisen lassen.



An diesem Mittwoch besprechen Bund und Länder das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Ursprünglich stellten sie Öffnungen im Einzelhandel in Aussicht für den Fall, dass ein Inzidenzwert von 35 erreicht ist. Derzeit liegt er bei rund 66.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.