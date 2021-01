Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, hat dafür plädiert, klare Perspektiven für die Lockerung der Corona-Maßnahmen aufzuzeigen.

Dies sei angesichts einer gewissen Pandemiemüdigkeit wichtig, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Seine Landesregierung hatte gestern einen Vier-Stufen-Plan vorgestellt, der sich an der 7-Tages-Inzidenz orientiert, aber auch Faktoren wie die Impfquote und die Versorgungslage in den Krankenhäusern orientiert. Günther betonte, nennenswerte Öffnungsschritte seien in den nächsten zwei bis drei Monaten aber nur möglich, wenn sich alle an die Regeln hielten. Daher gehe mit dem Stufenplan eine stärkere Kontrolle einher.

