In Dänemark wird es ab März Lockerungen beim Lockdown geben.

Nach Angaben der Regierung in Kopenhagen fallen manche Einschränkungen im Einzelhandel weg. So dürfen die seit Ende 2020 geschlossenen Geschäfte wieder öffnen, wenn ihre Ladenfläche kleiner als 5.000 Quadratmeter ist und sie sich nicht in einem Einkaufszentrum befinden. Auch werden die Schulen in einigen Gegenden des Landes für weitere Schüler geöffnet. Auch Kultureinrichtungen unter freiem Himmel dürfen wieder Publikum empfangen, wenn die Besucher einen maximal 72 Stunden alten negativen Corona-Test vorweisen können.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.