Coronavirus-Tests: Shanghai verlängert Lockdown wegen Corona-Fällen (dpa)

Unter Hinweis auf den rasanten Anstieg der Infektionen sprach Vize-Parteichef Gu Honghui von einem "Wettrennen gegen die Zeit". Nun müssten zunächst die gestrigen Massentests ausgewertet werden. Anschließend müssten die Infizierten in Quarantäneeinrichtungen gebracht werden. Erst dann werde man über die weitere Richtung der Kontrollmaßnahmen entscheiden.

Allein in Shanghai waren zuletzt mehr als 13.000 Ansteckungen entdeckt worden, die meisten davon verliefen ohne Symptome.

China verfolgt eine strikte Null-Covid-Strategie. Wer infiziert ist, kommt in ein Krankenhaus oder in Quarantäne-Einrichtungen, die in Shanghai unter anderem in Turn- und Messehallen sowie Hotels provisorisch eingerichtet wurden.

Diese Nachricht wurde am 05.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.