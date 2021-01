Kinderärzte und ein Lehrerverband fordern einen besseren Gesundheitsschutz an Schulen, damit dort so bald wie möglich wieder Unterricht stattfinden kann.

In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutsche Lehrerverband, der Schulbetrieb könne selbstverständlich nicht losgelöst vom Infektionsgeschehen betrachtet werden. Dennoch sei Präsenzunterricht sowohl zur Erfüllung des Bildungsauftrags als auch unter psychosozialen Gesichtspunkten das Beste für Kinder und Jugendliche.



Die Bundesschülerkonferenz sprach sich für Unterricht im Wechselmodell aus verlangte dazu eine klare Ansage von der Kultusministerkonferenz.



Die Ressortchefs der Länder beraten heute über das weitere Vorgehen an den Schulen. In mehreren Bundesländern sind die Ferien bereits zu Ende. Aufgrund des Lockdowns findet in dieser Woche jedoch weitgehend noch kein Präsenzunterricht statt. Ausnahmen gelten etwa in Förderschulen und Abschlussklassen oder für eine Notbetreuung jüngerer Kinder.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 4.1.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 31.12.)

Test und Schutz

+ Schutz: Die Impfverordnung: Wer wird zuerst geimpft, wer später? (Stand: 26.12.)

+ Termine: Wie, wann und wo kann ich mich impfen lassen? (Stand: 2.1.)

+ Biontech und Pfizer: Was über Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs bekannt ist (Stand: 21.12.)

+ Schutz: So steht es um die Entwicklung von Impfstoffen gegen das Coronavirus (Stand: 30.12.)

+ Was bringen nächtliche Ausgangssperren (Stand 5.12.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Erkrankte: Neue Erkenntnisse bei der Suche nach Medikamenten (Stand: 28.12.)

+ Wie ist die Lage in den Krankenhäusern? (Stand: 2.1.)

Ansteckung und Übertragung

+ Virus-Varianten: Wie gefährlich sind die neuen Mutationen des Coronavirus? (Stand: 2.1.)

+ Gegner von Infektionsschutz-Maßnahmen: Was AfD und Querdenker mit Verbreitung des Coronavirus in Deutschland zu tun haben (Stand: 17.12.)

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 30.12.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 24.12.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.