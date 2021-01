Die Schulen in Deutschland sollen im Fall einer generellen Lockerung der Corona-Beschränkungen nach einem Stufenplan wieder öffnen. Das legten die Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder fest.

Die Ressortchefs warnen, die ausgesetzte Präsenzpflicht und der Distanzunterricht über einen längeren Zeitraum blieben nicht ohne negative Folgen für die Bildungsbiografien und die soziale Teilhabe der Kinder und Jugendlichen.



Angedacht ist nun ein Stufenplan: Demnach sollen in Stufe eins die Schüler der Klassen 1 bis 6 wieder in die Schulen gehen, wenn die Lage in dem jeweiligen Land es zulässt. Alle anderen bleiben im Distanzunterricht. In Stufe zwei soll es dann ergänzenden Wechselunterricht für Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden und beruflichen weiterführenden Schulen ab Jahrgangsstufe 7 geben. Erst eine dritte Stufe sieht die vollständige Rückkehr eines Präsenzunterrichts für alle Schüler vor.

Karliczek gegen schnelle Öffnung der Schulen

Zuletzt war die Skepsis gegenüber einer Rückkehr zum Präsenzunterricht in den Schulen nach dem 10. Januar gewachsen. In mehreren Bundesländern sind die Ferien bereits zu Ende. Aufgrund des Lockdowns findet in dieser Woche jedoch nur in Ausnahmefällen Präsenzunterricht statt, etwa in Förderschulen und Abschlussklassen oder in Form einer Notbetreuung.



Zuletzt hatte Bundesbildungsministerin Karliczek eine schnelle Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht in allen Jahrgängen ausgeschlossen und auf die Infektionszahlen verwiesen. Diskutiert wurde allerdings darüber, ob zumindest Kitas und Grundschulen wieder öffnen sollten. Dafür hatte sich etwa Baden-Württembergs Kultusministerin Eisenmann mehrfach ausgesprochen.

Bundesschülerkonferenz für Wechselunterricht

Die Bundesschülerkonferenz sprach sich für Unterricht im Wechselmodell aus, um in der Corona-Pandemie die Gruppengrößen zu begrenzen. Der Generalsekretär der Schülervertretung, Schramm, forderte dazu klare Ansagen von der Kultusministerkonferenz. Schülerinnen und Schüler hätten die gesamten Ferien im Ungewissen verbracht, und die Ministerrunde treffe sich erst 17 Tage nach Ferienbeginn, kritisierte er.

Prien (CDU): In Schleswig-Holstein Fernunterricht

Die Kultusministerin von Schleswig-Holstein, Prien, warb um Verständnis für die unterschiedlichen Haltungen der Bundesländer. Die CDU-Politikerin sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), sie persönlich stehe einer Schulöffnung zum 11. Januar skeptisch gegenüber. In Schleswig-Holstein werde deshalb zunächst Fernunterricht gegeben. Man müsse schnell wieder in einen Präsenzunterricht zurückkehren, zur Zeit sei dies aber nicht verantwortlich möglich.

Kinderschutzbund spricht von "Konzeptionslosigkeit"

Der Kinderschutzbund warf der Politik mit Blick auf Schulen und Kitas "Konzeptionslosigkeit" vor. Die Diskussion um gesicherten Schulunterricht und zum Betreiben von Kitas in der Corona-Pandemie sei seit dem Sommer "kein Stück weitergekommen", sagte der Präsident des Kinderschutzbundes, Hilgers, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Besonders die Schulen brauchten aber ein Gesamtkonzept, das über das Hangeln von Feiertag zu Feiertag hinausgehe.

Kinderärzte fordern besseren Gesundheitsschutz

Kinderärzte und ein Lehrerverband fordern einen besseren Gesundheitsschutz an Schulen, damit dort so bald wie möglich wieder Unterricht stattfinden kann. In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutsche Lehrerverband, der Schulbetrieb könne selbstverständlich nicht losgelöst vom Infektionsgeschehen betrachtet werden. Dennoch sei Präsenzunterricht sowohl zur Erfüllung des Bildungsauftrags als auch unter psychosozialen Gesichtspunkten das Beste für Kinder und Jugendliche.



Hören und lesen Sie zur Debatte um die Schulöffnungen auch den Kommentar unserer Landeskorrespondentin in Baden-Württemberg, Katharina Thoms. Sie spricht von einer "Phantomdiskussion" zwischen den Jahren.

