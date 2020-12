Angesichts des Corona-Lockdowns erwarten die Zustelldienste in der Weihnachtszeit ein Rekordaufkommen an Paketen.

Der Leiter der zuständigen Fachgruppe der Gewerkschaft Verdi, Thyroke, sagte dem Deutschlandfunk, schon in normalen Jahren steige vor Weihnachten die Zahl der Pakete um 40 Prozent. In diesem Jahr gehe man davon aus, dass noch einmal 20 Prozent hinzukämen. Die Deutsche-Post-DHL-Gruppe bestätigte, bereits in der vergangenen Woche seien 56 Millionen Paketsendungen ausgeliefert worden. Das sei ein höherer Wert als jemals zuvor in der Unternehmensgeschichte. Durch die frühzeitige Aufstockung der Kapazitäten sei die Bearbeitung der Lieferungen bislang aber gut gelungen. Verdi kritisierte allerdings, dass häufig die Höchstarbeitszeit von zehn Stunden am Tag oft überschritten werde. Dies sei rechtlich gar nicht zulässig.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.