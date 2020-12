Die Parfümeriekette Douglas nimmt die trotz des staatlich verordneten Lockdowns zunächst beibehaltene Öffnung einiger Filialen wieder zurück.

Für viele Menschen sei die Entscheidung nicht nachvollziehbar gewesen, twitterte Unternehmens-Chefin Tina Müller. Man bitte diejenigen um Entschuldigung, die man damit befremdet oder vor den Kopf gestoßen habe. Douglas hatte am ersten Tag der bundesweit verschärften Alltagsbeschränkungen knapp ein Viertel der Filialen geöffnet gelassen und sich dabei auf den Beschluss von Bund und Ländern berufen, der den Verkauf von Drogerieartikeln weiterhin erlaubt. Den Angaben zufolge handelte es sich um Verkaufsstellen, die ein solches Sortiment mit in ihrem Angebot führen.



In Sozialen Medien begann daraufhin ein Shitstorm unter dem Hashtag #DouglasBoykott. User*innen fragten dort beispielsweise: "Warum machen Sie diesen Mist, der Menschenleben gefährdet?" oder forderten eher sarkastisch mit Blick auf das Drogerieartikel-Argument: "Dann möchte ich aber bitte auch Windeln, Putzmittel und Klopapier bei euch kaufen können." Es gab aber auch zahlreiche andere Reaktionen, die von einer übertriebenen Aufregung sprachen.

