In Sachsen-Anhalt haben die Grünen signalisiert, dass sie eine zeitnahe Öffnung von Friseur-Läden mittragen würden.

Wenige Tage vor den Bund-Länder-Beratungen über den weiteren Umgang mit den Corona-Maßnahmen sagte Fraktionschefin Lüddemann der Deutschen Presse-Agentur, Voraussetzung sei, dass ähnliche Dienstleistungen wie Kosmetik oder Fußpflege auch öffneten. Zudem müssten weitere Schutz- und Monitoringmaßnahmen starten. In Sachsen-Anhalt entscheiden Grüne, SPD und CDU am Dienstag wie es nach dem 14. Februar weitergehen soll. Einen Tag später vertritt Ministerpräsident Haseloff Sachsen-Anhalts Interessen in der Schalte mit seinen Amtskollegen.



Auch Bundesinnenminister Seehofer hatte sich zuletzt dafür ausgesprochen, Friseursalons sobald wie möglich wieder zu öffnen. Er sei in der aktuellen Situation ganz klar für eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen, sagte der CSU-Politiker dem Magazin "Der Spiegel". Man sollte aber diejenigen Maßnahmen zurücknehmen, die ganz offensichtlich keine Schutzwirkung entfalteten. Bei den Friseuren habe sich regelrecht ein Schwarzmarkt entwickelt. Mehr und mehr Leute würden sich auf anderen Wegen und ohne Hygienekonzepte die Haare schneiden lassen. Das sei viel gefährlicher, als Friseurläden mit einem strengen Hygienekonzept die Öffnung zu erlauben, meinte Seehofer.

