Am 5. Januar haben sich Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder auf einen verlängerten und verschärften Lockdown geeinigt. Umsetzen müssen die Beschlüsse die einzelnen Bundesländer - und hier zeigen sich stellenweise deutliche Unterschiede. Eine Übersicht.

Über das Ziel bestand in der Bund-Länder-Runde Einvernehmen: Die Sieben-Tages-Inzidenz soll wieder auf einen Wert unter 50 gedrückt werden. Dafür wird der Lockdown für Gastronomie und Einzelhandel bis zum 31. Januar verlängert. Verschärfungen der bisherigen Regelungen soll es etwa in Landkreisen mit einer Inzidenz von über 200 geben. Dort soll der Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort begrenzt werden. Auch die Kontaktbeschränkungen werden verschärft. Die Maßnahmen für Schulen und Kitas werden verlängert, das Kinderkrankengeld pro Elternteil soll um zehn Tage ausgeweitet werden. Inzwischen haben viele Bundesländer die neuen Regeln umgesetzt.

Baden-Württemberg

Baden-Württemberg will die 15-Kilometer-Regel zwar nicht eins zu eins übernehmen, aber dennoch gegen die Überfüllung von Ski- und Wandergebieten vorgehen und Tagesausflüge einschränken. Wenn es im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb zu voll werde, würden die Leute wieder nach Hause geschickt, sagte Ministerpräsident Kretschmann. Das Land denkt zudem über eine Öffnung von Grundschulen und Kitas zum 18. Januar nach, wenn die Infektionszahlen das zulassen. Kinder sind von der Kontaktregel ausgenommen.

Bayern

Bayern setzt die beschlossenen Regeln ohne Abstriche um. Die 15-Kilometer-Regel wird ohne Einschränkungen eingeführt. Zudem wurden die Faschingsferien im Februar abgesagt. Nur bei den Kontaktbeschränkungen sollen Kinder bis drei Jahre nicht mitgezählt werden.

Berlin

Berlin wich zunächst beim Thema Schulen von den Bund-Länder-Vereinbarungen ab. Der Senat beschloss, ab dem 11. Januar schrittweise wieder Wechselunterricht an Schulen anzubieten, also eine Kombination aus Lernen zu Hause und in den Schulen in kleinen Gruppen. Nach heftiger Kritik von Lehrkräften, Schüler*innen und Eltern verschob der Senat die geplanten Schulöffnungen. Wie Bildungssenatorin Scheeres mitteilte, soll es nun bis mindestens 25. Januar keine Präsenzpflicht geben.

Brandenburg

In Brandenburg wird nach den Worten von Regierungschef Woidke die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Bei mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche sind touristische Reisen und Sport außerhalb eines Radius von 15 Kilometern um die Kommune untersagt. Betroffen wären davon derzeit zehn Landkreise und die drei Städte Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder).

Bremen

Bremen setzt die Schulpflicht aus und lässt die Eltern entscheiden, ob sie ihre Kinder zur Schule schicken.

Hamburg

In Hamburg gilt die neue Corona-Verordnung bereits. Dort darf ein Haushalt damit nur noch einen einzelnen Besucher empfangen. Schüler, die nicht zu Hause lernen können, dürfen weiter zur Schule gehen.

Hessen

Auch in Hessen bleibt die Präsenzpflicht für die Schulklassen eins bis sechs ausgesetzt. Für die älteren Schüler gibt es Distanzunterricht. Bei den Kontaktbeschränkungen gibt es keine Ausnahmen für Kinder.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern sollen Kitas und Schulen zwar bis zur 6. Klasse grundsätzlich geöffnet bleiben. Den Eltern wird aber empfohlen, die Kinder zu Hause zu betreuen.

Niedersachsen

In Niedersachsen gibt es bei den Kontaktbeschränkungen keine Ausnahmen für Kinder: Private Zusammenkünfte werden beschränkt auf den Haushalt und eine weitere Person. Eine Sieben-Tages-Inzidenz über 200 gibt es in dem Bundesland derzeit nicht. Falls sie aber erreicht werde, könne es auch Einschränkungen des Bewegungsradius geben, kündigte Ministerpräsident Weil an.

Nordrhein-Westfalen

Das bevölkerungsreichste Bundesland weicht in einigen Punkten von den Beschlüssen ab. Die ab Montag, 11. Januar, geltende Verordnung (pdf-Datei) verzichtet auf die Begrenzung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer. Kreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz über 200 können aber diese oder ähnliche Maßnahmen verhängen. Bei den Kontaktbeschränkungen auf einen Haushalt und eine weitere Person werden zu betreuende Kinder nicht mitgezählt.

Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz bleiben anders als in den meisten Ländern die Schulen offen, die Präsenzpflicht für die Klassen 1 bis 6 entfällt. Ministerpräsidentin Dreyer hatte sich zudem dafür ausgesprochen, Kinder bis sechs Jahren von den strengen Kontaktbeschränkungen auszunehmen.

Saarland

Im Saarland gibt es eine Abwandlung der 15-Kilometer-Regel. Sie gilt zwar für Landkreise mit einer Inzidenz über 200, aber ausdrücklich nur für tagestouristische Ausflüge. Auch für Kinder sind die Regeln nicht ganz so streng: Eine wechselseitige Kinderbetreuung zwischen zwei festen Bezugshaushalten bleibt zulässig und auch, dass statt einem zwei Kinder zur Betreuung bei den Großeltern abgegeben werden. Außerdem können beispielsweise Tochter und Ehemann gemeinsam pflegebedürftige Eltern besuchen.

Sachsen

In Sachsen sind die Bund-Länder-Vereinbarungen bereits umgesetzt. Genauere Informationen sollen in Kürze veröffentlicht werden.

Sachsen-Anhalt

Kommunen in Sachsen-Anhalt können ab Montag beliebte Ausflugsziele absperren, um in der Corona-Pandemie Menschenansammlungen zu verhindern. Die beliebten Ausflüge in den Harz dürften damit zurückgehen. In den Schulen und Kitas wird nur noch ein Notbetrieb angeboten.

Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein treten die neuen Regelungen am 11. Januar in Kraft. Schulen und Kitas bleiben im Norden geschlossen. Diese Entscheidung sei der Landesregierung nicht leichtgefallen, sagte Ministerpräsident Günther.

Thüringen

Das Land empfiehlt den Bürgerinnen und Bürgern, beim Einkaufen und in der Freizeit innerhalb eines Radius von 15 Kilomtern um den Wohnort zu bleiben. Thüringen setzt damit die 15-Kilometer-Regel nicht um. Schulen und Kitas bleiben im Januar geschlossen.

