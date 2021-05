Angesichts bevorstehender Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat Bundeskanzlerin Merkel zur Behutsamkeit und Rücksichtnahme aufgerufen.

Viele Menschen sorgten sich, wenn es mancherorts wieder voller und beengter sei, sagte die CDU-Politikerin in einem digitalen Bürgerdialog. Man müsse auf diejenigen achten, die nicht so stark seien, um auch ihnen die Chance zu geben, wieder am öffentlichen Leben teilzuhaben. Achtsamkeit sei auch in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler gefragt, die in absehbarer Zeit in den Präsenzunterricht zurückkehrten, betonte Merkel. Kinder dürften beim Aufholen der Lernrückstände keinesfalls überfordert werden. Für viele werde es ein schwieriger Prozess werden, das Versäumte nachzuholen.



Zudem müssten karitative und ehrenamtliche Organisationen nach der Pandemie besonders unterstützt werden, forderte die Kanzlerin. Viele von ihnen seien in der Krise unter Druck geraten. Hier müsse Aufbauarbeit geleistet werden, damit die Gesellschaft wieder zu dem Zusammenhalt zurückfinde, der vor der Pandemie zu spüren gewesen sei.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.