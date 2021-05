Pfingsten steht vor der Tür, vielerorts haben Schülerinnen und Schüler Ferien und viele Menschen sehnen sich nach Urlaub. Nicht jeder aber will eine Auslandsreise antreten. Welche Regelungen gelten für Urlaub in den deutschen Bundesländern? Ein Überblick.

Eines ist klar: Überall dort, wo die Sieben-Tages-Inzidenz über 100 liegt, greift die sogenannte "Bundes-Notbremse". Das heißt: Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind untersagt. Auch Restaurants, Kultureinrichtungen wie Museen und Freizeitangeboten bleiben dann geschlossen. Überall dort, wo die 100er-Inzidenz aber unterschritten wird, ist einiges möglich - wenn auch unter Corona-Bedingungen.



BADEN-WÜRTTEMBERG



Im Schwarzwald oder am Bodensee dürfen Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wie überall sonst im Land unter Hygieneauflagen wieder Urlauber empfangen. Voraussetzung ist ein negativer Schnelltest für alle ab fünf Jahren, der alle drei Tage erneuert werden muss, oder der Nachweis einer vollständigen Impfung beziehungsweise überstandenen Corona-Infektion. Das Gleiche gilt für Restaurants, Bars und Kneipen, die auch drinnen öffnen dürfen, allerdings nur zwischen 6 und 21 Uhr. Galerien und Museen sind wieder zu besuchen, ebenso Zoos und botanische Gärten und Freizeiteinrichtungen wie Minigolfanlagen oder Hochseilgärten. Schwimmen in Freibädern, Thermalbädern und an Badeseen sollte ebenfalls möglich sein. Infos finden Sie auch hier.



BAYERN



In bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten dürfen am Pfingstwochenende Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze und auch Jugendherbergen wieder für Touristen öffnen. Gleiches gilt für Seilbahnen, die Fluss- und Seenschifffahrt, touristischen Bahn- und Busverkehr, Städte- und Gästeführungen im Freien sowie für die Außenbereiche von medizinischen Thermen. Voraussetzung ist ein maximal 24 Stunden alter negativer Corona-Test und regelmäßige weitere Tests alle 48 Stunden. Ausgenommen sind Kinder bis sechs Jahren und vollständig Geimpfte und Genesene. Biergärten und die Außengastronomie dürfen bereits jetzt bei Inzidenzen unter 100 wieder öffnen. Alle Infos auch hier.



BERLIN



Berliner Museen und Gedenkstätten dürfen bereits jetzt wieder öffnen. Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gelten nicht mehr. Unter anderem sind touristische Angebote wie Stadtrundfahrten und Schiffsausflüge im Freien wieder möglich. Voraussetzung ist ein negatives Testergebnis und ein vorab gebuchter Termin. Kinos, Theater und Konzerthäuser können Veranstaltungen unter freiem Himmel mit maximal 250 Personen anbieten. Pünktlich zu Pfingsten öffnen dann die Gaststätten ihre Außenbereiche - allerdings mit negativem Test oder vollständigem Impfschutz. Die Innengastronomie und die Hotellerie sind noch geschlossen - voraussichtlich bis Anfang oder Mitte Juni. Hier finden Sie Infos.



BRANDENBURG



Ab Freitag vor Pfingsten dürfen hier bis zu zwei Haushalte in Ferienwohnungen oder -häusern, auf Campingplätzen und auf Charterbooten mit eigenen Sanitäranlagen erlaubt, wenn ein Hygienekonzept und negative Tests vorliegen. Hotels und Pensionen können noch nicht öffnen - gleiches gilt für Bäder und Thermen. Näheres können Sie hier nachlesen.



BREMEN



Urlauber können in Hotels und Ferienwohnungen buchen, müssen aber einen negativen Corona-Test vorlegen (Ausnahme: Geimpfte und Genesene). Bei einer Inzidenz von unter 50 gilt eine Test-Empfehlung. Museen und Zoos sowie Gedenkstätten dürfen mit Terminbuchung öffnen. Infos auch hier.



HAMBURG



Die Außengastronomie darf ab Pfingsten unter Auflagen öffnen - und das ohne verpflichtende Schnelltests. An Tischen dürfen fünf Personen aus zwei Haushalten sitzen. Eine digitale Kontaktnachverfolgung soll über die Luca-App möglich sein. Wer kein Smartphone besitzt, kann laut Bürgermeister Tschentscher auch Kontaktdaten auf Papier hinterlassen. Weitere Infos hier.



HESSEN



In dem Bundesland gibt es bereits eine Reihe von Lockerungen. Auch hier gilt: bei einer Inzidenz von unter 100 dürfen Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen wieder genutzt werden. Es gibt aber für die hessischen Kreise einen Zwei-Stufen-Plan je nach Inzidenz, den die Frankfurter Rundschau erläutert. Stufe 2 bedeutet zum Beispiel, dass auch Innenräume in der Gastronomie öffnen dürfen. Fazit der Rundschau: "Pfingst-Urlaub in Hessen ist eine gute Option". Weitere Infos hier.



MECKLENBURG-VORPOMMERN



In Mecklenburg-Vorpommern darf die Gastronomie von Pfingstsonntag an wieder öffnen - außen und innen. Auch einheimische Dauercamper sollen nach Plänen von Ministerpräsidentin Schwesig von Pfingsten an wieder über Nacht auf den Plätzen bleiben können. Tourismus in dem Bundesland soll am 7. Juni für Einwohner des Landes und am 14. Juni für Gäste aus den anderen Bundesländern wieder möglich sein. Nach Kritik aus der Branche will die Regierung diese Regelung am 31. Mai noch einmal prüfen. Sollten die Inzidenzzahlen es hergeben, könnte die Lockerung vorgezogen werden. Tagesausflüge sind schon jetzt für alle Einreisenden erlaubt. Alles Infos hier.



NIEDERSACHSEN



In Niedersachsen und damit auch an der Nordseeküste des Landes sind Tourismus und Gastronomie wieder vorsichtig geöffnet worden. Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hatte die Regelung des Bundeslandes, den Tourismus nach dem Corona-Lockdown zunächst nur für eigene Einwohner zu öffnen, außer Vollzug gesetzt. Zur Begründung hieß es, das bloße Verbot der Beherbergung auswärtiger Besucher trage nur wenig zur Eindämmung der Corona-Infektionslage bei und führe zu Ungleichbehandlung. Betreiber von Ferienunterkünften sprachen nun von einem "ziemlichen Durcheinander", es sind aber teils noch Kapazitäten frei. Geöffnet hat bereits die Außengastronomie, all dies kombiniert mit einer Testpflicht. Tagesausflüge sind uneingeschränkt möglich, auch für Einwohner anderer Bundesländer. Infos auch hier.



NORDRHEIN-WESTFALEN



In NRW können Hotels und Pensionen für private Gäste bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 100 wieder öffnen, können aber nur bis zu 60 Prozent ihrer Kapazitäten ausschöpfen, außerdem muss beim Einchecken ein negativer Test vorgezeigt werden. Ohne Kapazitätsgrenze dürfen laut der Regierung Campingplätze und Ferienwohnungen öffnen, der Testnachweis gilt ebenso. Erlaubt sind kleinere Freizeitaktivitäten draußen wie Mini-Golf, kulturell dürfen Konzerte unter freiem Himmel mit max. 500 Personen stattfinden. Bei einer stabilen Wocheninzidenz unter 50 fallen die Kapazitätsbegrenzungen für Hotels weg, dann darf die Gastronomie auch drinnen wieder Gäste empfangen. Hier gibt es Infos.



RHEINLAND-PFALZ



Hier gelten einige besondere Regeln. Die Einreise in das Bundesland erfordert einen negativen Corona-Test. Der Test muss alle zwei Tage erneuert werden. Übernachtungen in Ferienwohnungen und Wohnwagen mit eigenen sanitären Anlagen sind möglich. Auch Hotels sind grundsätzlich geöffnet - aber unter Auflagen. Auch darf wieder in der Öffentlichkeit Alkohol getrunken werden, also etwa auf Plätzen und in Parks, nicht aber im ÖPNV. Kulturveranstaltungen sind möglich, auch die Außengastronomie darf öffnen. Alle Infos auch hier.



SAARLAND



Dort gelten zwar schon viele Lockerungen, aber Hotels und andere Angebote für Übernachtungen bleiben noch geschlossen. Die Außengastronomie ist geöffnet, ebenso wie Freizeit- und Kultureinrichtungen. Für Besuche in Museen braucht man einen negativen Corona-Test. Infos finden Sie auch hier.



SACHSEN-ANHALT



Sachsen-Anhalts Landesregierung will nach Pfingsten weitere Öffnungen in Gebieten mit niedrigen Corona-Zahlen ermöglichen. Bisher sind Hotels geschlossen, Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie Ferienhäuser und -wohnungen aber offen. Voraussetzung hierbei ist, dass eine Selbstversorgung ohne die Nutzung von Gemeinschaftseinrichtungen erfolgt. Das bedeutet erlaubt sind keine Gemeinschaftsküchen oder sanitären Anlagen. In den Regionen stabil unter 100 ist der Besuch der Außengastronomie mit Vorlage eines aktuellen negativen Tests erlaubt, ebenso der Besuch von Theater, Kino und Konzerte im Freien sowie die Nutzung von Seilbahnen und der Aufenthalt in den Außenbereichen von Badeanstalten. Infos finden Sie hier.



SACHSEN



Für die Einreise ist ein negativer Coronatest erforderlich. Eine Übernachtung auf Campingplätzen und in Ferienwohnungen ist möglich, nicht aber in Hotels. Auch die Außengastronomie darf öffnen - mit Terminbuchung. Liegt die Inzidenz unter 100, sind auch Kulturveranstaltungen möglich. Alle Infos hier.



SCHLESWIG-HOLSTEIN



Schleswig-Holstein steht Touristen aus ganz Deutschland seit Montag wieder offen. Auch in weiteren Bereichen wird das öffentliche Leben normalisiert. Gefordert sind aber neben Hygieneauflagen wie dem Tragen von Schutzmasken in bestimmten Situationen vor allem negative Corona-Tests vor der Anreise und dann alle drei Tage. Überall im Land ist bereits die Außengastronomie erlaubt. Infos hier.



THÜRINGEN



Hier gibt es noch nicht sehr viele Lockerungen. Hotels etwa sind an Pfingsten noch nicht geöffnet. Liegt die Inzidenz unter 100, ist aber eine Übernachtung auf Campingplätzen und in Ferienhäusern möglich. Bei Terminvereinbarung kann auch die Außengastronomie Speisen und Getränke anbieten. Bei kulturellen Einrichtungen dürfen die Außenbereiche öffnen. Alle Infos hier.



(mit Material der Nachrichtenagentur dpa).

Diese Nachricht wurde am 20.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.