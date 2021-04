Baden-Württemberg hat angekündigt, die Quarantäne-Regeln für Menschen mit vollständigem Corona-Impfschutz zu lockern.

Demnach müssen sich geimpfte, symptomlose Personen künftig nicht mehr in Isolation begeben, wenn sie Kontakt zu einem Covid-19-Fall hatten. Gleiches gelte für Einreisende aus sämtlichen Risikogebieten im Ausland. Eine entsprechende Ausnahmeregelung werde in die Corona-Verordnung aufgenommen, teilte Landesgesundheitsminister Lucha mit. Der Grünen-Politiker begründete die Lockerung mit Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. Die Neuregelungen sollen in einer Woche in Kraft treten.



Im Saarland sind eine knappe Woche nach dem Start eines umstrittenen Öffnungsmodells Lockerungen wieder zurückgenommen worden. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz seit drei Tagen in Folge über 100 liegt, gilt seit heute eine erweiterte Testpflicht. Kunden müssen im Einzelhandel, bei Friseuren oder bei Kosmetikern ein negatives Schnelltest-Ergebnis vorlegen, das nicht älter als 24 Stunden ist.

