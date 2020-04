In der deutschen Wirtschaft werden die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen kritisch gesehen. Arbeitgeberpräsident Kramer sprach zwar von einem "richtigen Maß", forderte aber weitergehende Entscheidungen im kommenden Monat.

Der deutsche Industrie- und Handelskammertag bemängelte, es gebe keine klaren Perspektiven für die Betriebe. Der Bundesverband mittelständische Wirtschaft nannte die Lockerungen "zu zaghaft".



Der Handel kritisierte vor allem die Regel, dass nur Geschäfte mit Flächen von bis zu 800 Quadratmetern öffnen dürfen. Das werde zu Wettbewerbsverzerrungen und Rechtsunsicherheiten führen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands HDE, Genth. Abstands- und Hygieneregeln könnten sowohl in kleinen als auch in großen Geschäften eingehalten werden.



Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, trotz der Hilfen von Bund und Ländern kämen viele Betriebe in eine immer schwierigere Lage. Die Aussicht, dass demnächst auch größere Geschäfte ihren Betrieb langsam wieder aufnehmen könnten, sei ein Hoffnungssignal. Die Wiederaufnahme des Schulbetriebs bezeichnete Landsberg als Herkulesaufgabe für die Kommunen.