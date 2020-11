Mehrere Länder in Europa lockern ihre Corona-Schutzmaßnahmen.

Frankreichs Präsident Macron kündigte an, dass ab morgen wieder alle Geschäfte öffnen dürfen. Restaurants, Bars und Cafés sowie Sport- und Kultureinrichtungen bleiben aber weiter geschlossen. Macron sagte, die Ausbreitung des Virus in Frankreich sei gebremst, es seien aber weitere Anstrengungen nötig, um eine dritte Welle zu verhindern. In Frankreich sind bisher mehr als 51.000 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Auch Belgien öffnet die Geschäfte

Ab dem 1. Dezember dürfen auch in Belgien alle Geschäfte wieder öffnen. Sie müssen dabei aber strikte Hygienevorgaben einhalten. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen und die nächtliche Ausgangssperre soll weiter gelten. Ministerpräsident De Croo sagte, die jetzt erzielten Erfolge dürften nicht auf Spiel gesetzt werden. Eine dritte Welle würde man nicht überstehen. Belgien hatte zeitweise die höchsten Corona-Fallzahlen in Europa.

Mehr als 53.000 Tote in Italien

In Italien werden die Corona-Maßnahmen in einzelnen Regionen gelockert. In der Lombardei beispielsweise können die Geschäfte ab Sonntag wieder öffnen. Auch in den Regionen Piemont und Kalabrien wird der bisherige Teil-Lockdown gelockert. In Italien sind bisher mehr als 53.000 Menschen gestorben, die nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert waren.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 27.11.)

+ Hohe Corona-Infektionszahlen: Ist die Orientierung am Inzidenzwert 50 richtig? (Stand 27.11.)

Test und Schutz

+ Schutz: So soll die Impfung gegen das Coronavirus organisiert werden (Stand: 20.11.)

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Wie sinnvoll sind Massentests für die ganze Bevölkerung? (Stand: 15.11.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 18.11.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 16.11.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 14.11.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Wie ansteckend sind Kinder? (Stand 17.11.)

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 27.11.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 13.11.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.