Mehrere Länder in Europa lockern ihre Corona-Schutzmaßnahmen leicht.

Wie Frankreichs Präsident Macron ankündigte, dürfen in seinem Land von heute an wieder alle Geschäfte öffnen. Restaurants, Bars und Cafés sowie Sport- und Kultureinrichtungen bleiben aber weiter geschlossen. Macron sagte, die Ausbreitung des Virus in Frankreich sei gebremst, es seien aber weitere Anstrengungen nötig, um eine dritte Welle zu verhindern.



Ab dem 1. Dezember dürfen auch in Belgien alle Geschäfte wieder öffnen. Sie müssen dabei aber strikte Hygienevorgaben einhalten. Die bisherigen Kontaktbeschränkungen und die nächtliche Ausgangssperre sollen weiter gelten. Belgien hatte zeitweise die höchsten Corona-Fallzahlen in Europa.



In Italien werden die Corona-Maßnahmen in einzelnen Regionen gelockert. In der Lombardei etwa können die Geschäfte morgen wieder öffnen. Auch in den Regionen Piemont und Kalabrien wird der bisherige Teil-Lockdown gelockert.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.