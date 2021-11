Die Lufthansa hat die in der Corona-Krise gewährte Staatshilfe komplett zurückgezahlt.

Wie das Unternehmen in Frankfurt am Main mitteilte, wurde eine letzte Tranche von einer Milliarde Euro an den Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes überwiesen. Insgesamt seien damit staatliche Kredite und Stille Einlagen über insgesamt 3,5 Milliarden Euro früher als erwartet zurückgezahlt oder gar nicht abgerufen worden. Der Bund halte jedoch weiterhin eine direkte Aktienbeteiligung von 14 Prozent des Grundkapitals. Die Lufthansa hat auch Hilfen von Österreich, der Schweiz und Belgien erhalten. Die Rückzahlung aller Staatshilfen gilt als Voraussetzung für die Genehmigung weiterer Fusionen und Übernahmen unter Europas Fluggesellschaften. So lange die Unternehmen der Branche staatlich gestützt werden, sind ihnen Zusammenschlüsse untersagt.



Die Lufthansa hatte mit der Bundesregierung und der EU-Kommission ein insgesamt 9 Milliarden Euro schweres staatliches Rettungspaket ausgehandelt – 3 Milliarden Euro als Darlehen der staatlichen Förderbank KfW und 6 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Der Konzern nahm aber nicht alles in Anspruch.

