Bundesaußenminister Maas hat klargestellt, dass es trotz der Einstufung der französischen Grenzregion Moselle als Gebiet mit besonders gefährlichen Coronavirus-Varianten keine stationären Grenzkontrollen geben wird.

Kaum eine Region sei so vom grenzüberschreitenden Leben und Arbeiten geprägt wie die zwischen Saar und Mosel, sagte Maas der Deutschen Presse-Agentur. Er habe den Maßnahmen deshalb nur unter der Bedingung zugestimmt, dass es keine Grenzkontrollen gebe. Die Bundesregierung hatte das an das Saarland und an Rheinland-Pfalz grenzende Département Moselle mit seinen etwa eine Million Einwohnern als Virusvariantengebiet eingestuft. Ab morgen gilt unter anderem eine verschärfte Testpflicht für Einreisende. Kontrollen sollen stichprobenartig hinter der Grenze stattfinden.



In Moselle hat sich in den vergangenen Wochen vor allem die südafrikanische Variante des Coronavirus ausgebreitet.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.