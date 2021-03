Immer wieder freitags dasselbe Ritual. Lothar Wieler warnt. Lothar Wieler ermahnt. Lothar Wieler legt neue Zahlen auf den Tisch. Mutationen, dritte Welle, unkalkulierbare Risiken. Selbst bei den unter 15-Jährigen schießen die Infektionszahlen in die Höhe, in Kitas gibt es mehr Corona-Fälle als vor Weihnachten – recht düster, was der Chef des Robert-Koch-Instituts da verkündet.

Und ja – eigentlich – müssten unsere Kinder besser weiter zu Hause bleiben, aus rein medizinischer Sicht. Das gibt Wieler zu. Jens Spahn sah das bis vor Kurzem noch ähnlich, aber die Politik hat längst vor dem öffentlichen Druck kapituliert. "Gesundheitsschutz ist wichtig, aber nicht absolut", erklärt der Christdemokrat heute. 16 Kinder über Stunden in einem Klassenraum sind okay, draußen aber schreibt derselbe Minister den Kindern vor, sich nur mit Freunden aus einem anderen Haushalt zu treffen. Macht das Sinn?!? "Es geht um das Abwägen zwischen den Gefahren der Krankheit und denen des Zuhausebleibens", betont Spahn und verweist auf das angeblich ganz neue Instrument im Werkzeugkasten der Pandemie-Bekämpfer: die Tests!

Teststrategie, die es de facto nicht gibt

Spätestens da hört es auf mit dem Verständnis. Schul- und Kitaöffnungen lassen sich nicht mit einer Teststrategie begründen, die es de facto nicht gibt. In Berlin schaffen es die Verantwortlichen gerade mal, die Lehrenden zu testen, nicht die Kinder. Der bisher angedachte einmalige Test pro Woche schafft zudem nur eine trügerische Sicherheit. Dass ein Schüler im Grundschulalter sich selbst zuverlässig testen kann, lässt sich bezweifeln. Medizinstudenten sollen aushelfen, und in Köln wird in 23 Schulen erst einmal mit dem "Lolly-Test" experimentiert… Lutschen statt in der Nase bohren. Nettes Projekt…

Auf Pilotprojekte verweist Jens Spahn allen Ernstes auch mit Blick auf Impfungen durch Hausärzte. Das offenbart, was alles schief gelaufen ist: Fürs Ausprobieren haben wir keine Zeit mehr. Wir müssen schneller werden, beim Testen und beim Impfen! Spahn und Wieler aber reden sich und uns die Dinge schön: Anders als behauptet sind nicht einmal die über 80-Jährigen mehrheitlich geschützt.

Epidemiologen warnen vor Explosion der Zahlen

Es bleibt allein die Hoffnung, dass sich die Epidemiologen allesamt irren. Sie warnen weiter vor einer Explosion der Zahlen – allein das Öffnen von Gartencentern und Baumärkten könnte dazu führen – und in Brandenburg soll nicht einmal mehr die vermeintliche Notbremse, die 100er-Inzidenz, gelten…

Schlüssig ist im Corona-Management von Bund und Ländern gar nichts mehr. Mehr Redlichkeit und weniger Rituale wären das Mindeste, was wir jetzt noch erwarten dürften!

Frank Capellan, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio / Bettina Straub )Frank Capellan, geboren 1965 im Rheinland, studierte Publizistik, Neuere Geschichte und Politikwissenschaften, Promotion an der Universität Münster. Nach einer Ausbildung bei der Westdeutschen Zeitung folgte ein Volontariat beim Deutschlandfunk, dem er bis heute treu geblieben ist. Zunächst Moderator der Zeitfunk-Sendungen, unter anderem der Informationen am Morgen; seit vielen Jahren als Korrespondent im Hauptstadtstudio tätig, dort u. a. zuständig für die SPD und Familienpolitik.