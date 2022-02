Diese Abstände sollen in Norwegen nun nicht mehr eingehalten werden müssen (hier ein Bild aus dem vergangenen Jahr in Oslo). (picture alliance / AP Photo / Francisco Seco)

Die Pandemie stelle für die meisten Menschen keine große Gesundheitsgefahr mehr dar, erklärte Regierungschef Støre in der Hauptstadt Oslo. Die Omikron-Variante des Coronavirus verursache mildere Krankheitsverläufe, die Impfungen schützten gut.

Danach fallen in Norwegen nun auch die allermeisten weiteren Beschränkungen in dem skandinavischen Land weg, so etwa die Maskenpflicht und die Ein-Meter-Abstandsregel.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.