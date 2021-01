Kaum ein Thema der gestrigen Bund-Länder-Konferenz zur Corona-Pandemie war so umstritten wie der weitere Umgang mit den Schulen. Kanzlerin Merkel soll sich gegen den Vorwurf verwahrt haben, mit der Fortsetzung des Distanzunterrichts Kinder zu "quälen". Lehrerverbände sind auf ihrer Seite, Jugendärzte eher nicht.

Stundenlang hatten Bund und Länder auf ihrer Schaltkonferenz um eine Lösung gerungen. Am Ende einigten sie sich darauf, den Status Quo bis zum 14. Februar zu verlängern und "restriktiv" umzusetzen. Das bedeutet, je nach Bundesland bleiben Schulen geschlossen oder die Anwesenheitspflicht bleibt ausgesetzt. Dabei sind Notbetreuung sowie Ausnahmen etwa für Abschlussklassen weiter möglich.



Wie das Magazin "Spiegel" berichtet, waren die Regelungen zu Schulen der große Streitpunkt in den gestrigen Beratungen. Bundeskanzlerin Merkel soll eindringlich vor den ansteckenderen Virus-Mutationen gewarnt haben. Kanzleramtschef Braun betonte heute, es gebe ernstzunehmende Hinweise darauf, dass sich die mutierte Virus-Variante aus Großbritannien bei Kindern ähnlich ausbreite wie bei Erwachsenen.

"Lasse mir nicht anhängen, Kinder zu quälen"

Doch mehrere Länderchefs wollten laut "Spiegel" eine Verschärfung der Regeln für die Schulen nicht mittragen. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig kritisierte dem Bericht zufolge, dass in der Diskussion mit zweierlei Maß gemessen werde. Unter den geschlossenen Schulen litten Kinder und Familien. Zugleich schaffe es die Politik nicht, klare Regeln für Homeoffice zu erlassen und Unternehmen zu verpflichten, Mitarbeitern in der Produktion medizinische Masken zur Verfügung zu stellen. Laut Teilnehmer entgegnete Merkel, sie lasse sich nicht anhängen, dass sie Kinder quäle oder Arbeitnehmerrechte missachte.



Nach dem Treffen betonte die Kanzlerin, die Verhandlung sei geprägt gewesen von der Frage, was man Eltern und Kindern zumuten könne. Bundesbildungsministerin Karliczek sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Fortsetzung der Schulschließungen gehöre zu den härtesten Entscheidungen zu Beginn des Jahres, sei aber unbedingt notwendig.

GEW kritisiert "föderalen Flickenteppich in der Bildung"

Zuspruch für die Entscheidung kam etwa vom Deutschen Lehrerverband. Verbandspräsident Meidinger sagte der "Augsburger Allgemeinen", Schulen seien Teil des Infektionsgeschehens. Es sei notwendig, auch dort auf die hohen Zahlen zu reagieren. An den Schulen jetzt zu lockern und sie dann innerhalb kürzester Zeit wieder dicht zu machen, wäre das Verkehrteste, was man tun könne, betonte er.



Trotzdem sieht Meidinger Diskussionsbedarf. Die Politik müsse nun ein Konzept vorlegen, wie mit den entstandenen und entstehenden Lerndefiziten umzugehen sei, sagte er der Katholischen Nachrichten-Agentur. Für einen Teil der Schülerinnen und Schüler sei es wohl notwendig und empfehlenswert, ein Zusatzjahr einzulegen, um die Chancen auf eine erfolgreiche Fortsetzung der Schullaufbahn und einen guten Abschluss zu wahren.



Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) begrüßte ebenfalls, dass die Präsenzpflicht weiterhin ausgesetzt werden soll. Sie beklagte allerdings, dass die Länder wieder selbst entscheiden können, wie sie die Vereinbarung umsetzen. GEW-Vorsitzende Tepe sagte dem Redaktionsnetzwerk, damit bleibe es beim "föderalen Flickenteppich" in der Bildung.

Baden-Württemberg will Schulen ab Februar schrittweise öffnen

Tatsächlich kündigte Baden-Württemberg bereits an, die Schulen und Kindergärten nach Möglichkeit Anfang Februar schrittweise wieder zu öffnen. Für die Kleinsten sei der Präsenzunterricht in den Schulen am wichtigsten, sagt Ministerpräsident Kretschmann (Grüne). Die Kultusministerin solle Konzepte entwickeln, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Mecklenburg-Vorpommern will dagegen in den Schulen und Kitas nachschärfen: In zwei Landkreisen mit höheren Infektionszahlen etwa dürfen sie nur noch für eine Notbetreuung öffnen.

Jugendmediziner: Schulschließungen führen zu Fettleibigkeit und Online-Spielsucht

Kritik an der weiteren Schließung von Kindertagesstätten und Schulen kommt von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin. Ihr Generalsekretär Huppertz sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", eine ganze Generation von Schülern werde infolge der jetzigen Beschlüsse ein Leben lang Nachteile erfahren. Er verwies auf Einkommenseinbußen im späteren Leben der Kinder sowie auf psychosoziale und motorische Defizite, die sich derzeit aufbauten. Die Schließungen von Schulen führten unmittelbar zur Zunahme von Fettleibigkeit und Online-Spielsucht, Ängsten und Aufmerksamkeitsstörungen, sagte Huppertz.



Anhand von wissenschaftlichen Daten sei bisher nicht belegt worden, dass Schulen tatsächlich Hotspots der Pandemie mit einer sehr hohen Dunkelziffer seien, kritisierte Huppertz. Die anfänglich geäußerten Befürchtungen, dass die in Großbritannien festgestellte Virus-Mutation überproportional häufig Kinder und Jugendliche betreffe, hält Huppertz inzwischen für überholt.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.