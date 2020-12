Bundeswirtschaftsminister Altmaier erwartet trotz der Verschärfung der Corona-Maßnahmen keinen Einbruch der Wirtschaft.

Er sei sich relativ sicher, dass man eine Rezession wie im Frühjahr dieses Jahres diesmal nicht erleben werde, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Wenn die Politik klug vorgehe, sei es möglich, die wirtschaftliche Substanz des Landes zu bewahren. Was weitere Hilfsleistungen angehe, gebe es Spielräume, um zu handeln. Aktuell sei es notwendig, dass man den Geschäften in den Innenstädten helfe. Rückblickend sei die Politik mit den Maßnahmen der vergangenen Wochen zu mutlos gewesen, räumte Altmaier ein.



Der Handelsverband Berlin-Brandenburg kritisierte dagegen die angekündigten Corona-Überbrückungshilfen für den Einzelhandel. Hauptgeschäftsführer Busch-Petersen sagte im Deutschlandfunk, natürlich sei es gut, dass es überhaupt finanzielle Unterstützung gebe. Das gewählte Verfahren sei aber zu kompliziert in der Beantragung. Zudem fielen etliche kleinere Betriebe durch das Raster. Diese seien dann gezwungen, ihr schon im ersten Lockdown angegriffenes Eigenkapital weiter aufzuzehren.

