Bundeswirtschaftsminister Altmaier schließt eine Verlängerung des Teil-Lockdowns sogar bis ins Frühjahr nicht aus.

Man könne leider keine Entwarnung geben, sagte er der Zeitung "Die Welt". Es sei möglich, dass die Beschränkungen auch in den ersten Monaten 2021 bestehen blieben. Auch Unions-Fraktionschef Brinkhaus befürchtet, dass die Maßnahmen noch ein weiteres Mal verschärft werden müssen. Er äußerte sich gegenüber der "Passauer Neuen Presse" vor allem kritisch zu den geplanten Lockerungen an Silvester. In Passau trat heute wegen des dortigen hohen Corona-Inzidenzwertes eine zunächst für eine Woche geltende Ausgangssperre in Kraft.



Bundeskanzlerin Merkel appellierte an die Menschen in Deutschland, auch über die Festtage im Kampf gegen die Pandemie nicht nachzulassen. Gemeinsam sei man stärker als das Virus, sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast.



Die Regierung Belgiens kritisierte die in Deutschland geplanten Lockerungen über Weihnachten und Neujahr. Gesundheitsminister Vandenbroucke sagte der Nachrichtenagentur Belga, Feste mit wechselnden Teilnehmern müssten unbedingt verhindert werden.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.