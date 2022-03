Schülerinnen und Schüler sitzen während des Unterrichts in ihrem Klassenzimmer. (Philipp von Ditfurth/dpa)

Bis dahin sollten alle Einschränkungen wie die Maskenpflicht und anlasslose regelmäßige Reihentests in Abhängigkeit der jeweiligen Lage vor Ort "möglichst" beendet werden, sagte die KMK-Vorsitzende, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Prien nach einer zweitägigen Konferenz in Lübeck. Das gemeinsam zwischen den Ländern vereinbarte Vorgehen entspreche dabei Öffnungsschritten in anderen Teilen der Gesellschaft.

Am 20. März läuft das derzeit gültige Infektionsschutzgesetz aus, womit auch die Basis für die bisherigen Coronaschutzmaßnahmen entfällt. Auf Bundesebene sowie zwischen Bund und Länder wird über eine Neufassung beraten.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.