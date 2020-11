Die Linke hat eine stärkere Einbeziehung von Bundestag und Landesparlamenten in die Maßnahmen gegen die Coronakrise gefordert.

Der Corona-Politik in Deutschland fehle es an demokratischer Legitimation, sagte der Fraktionsvorsitzende Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Es könne nicht sein, dass die Einschränkungen in der Krise über Monate im Hinterzimmer beschlossen würden. Der Linken-Politiker verwies darauf, dass in rund jedem zweiten EU-Land die Parlamente an den Entscheidungen beteiligt seien. Auch die anderen Oppositionsparteien AfD, Grüne und FDP hatten zuletzt ähnliche Kritik geäußert.



Die bisherigen Einschränkungen beruhen auf Vereinbarungen zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern. Beschließen können die Maßnahmen aber nur die Regierungen der Länder.

