Unionsfraktionschef Brinkhaus befürchtet, dass die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus noch ein weiteres Mal verschärft werden müssen.

Er habe Zweifel, dass die Regelungen ausreichten, um die Corona-Welle nachhaltig zu brechen, sagte Brinkhaus der "Passauer Neuen Presse". So sei es zum Beispiel sehr ehrgeizig, schon jetzt für Weihnachten und Silvester Lockerungen zu versprechen. Fraglich sind aus Sicht von Brinkhaus vor allem die geplanten Lockerungen an Silvester. Weihnachten sei vielen Menschen sehr wichtig, als Fest der Familie, als christliches Hochfest. Silvester sei vor allem Party - das sei auch wichtig, aber nicht so wichtig wie Weihnachten.



Bundeswirtschaftsminister Altmaier schließt auch eine Verlängerung des Teil-Lockdowns bis ins Frühjahr nicht aus. Man könne leider keine Entwarnung geben, sagte er der Zeitung "Die Welt". Es sei möglich, dass die Beschränkungen auch in den ersten Monaten 2021 bestehen blieben.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.