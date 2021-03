Mit Spannung werden die Ergebnisse der Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie erwartet. Doch seit dem frühen Abend sind die Gespräche in großer Runde unterbrochen. Nach Angaben mehrerer Hauptstadtkorrespondenten wird jetzt nur noch in kleiner Runde beraten.

Bundeskanzlerin Merkel lehnt demnach die Protokollerklärung zum kontaktarmen Urlaub im Inland über Ostern ab. Einige Regierungschefs wollen Reisen für Selbstversorger innerhalb des eigenen Bundeslands ermöglichen. Die Kanzlerin halte dies für das falsche Signal, hieß es. Merkel hatte zudem die bisher beschlossenen Maßnahmen kritisiert. Sie seien nicht ausreichend, um die Infektionsdynamik zu brechen. Zuvor hatte es Berichte darüber gegeben, dass Bund und Länder die strikten Kontaktbeschränkungen über die Osterfeiertage anders als im ursprünglichen Entwurf vorgesehen nicht lockern wollen.



Angesichts steigender Zahlen von Neuinfektionen wird mit einer Verlängerung der Schutzmaßnahmen bis zum 18. April und teilweise auch mit Verschärfungen gerechnet. Schulen und Kitas könnten schließen, wenn nicht ausreichend Schnelltests durchgeführt werden. Letzter Diskussionspunkt soll eine mögliche nächtliche Ausgangssperre in Landkreisen mit einer Inzidenz von mehr als 100 sein. Bundesweit liegt dieser Wert aktuell bei 107,3.

