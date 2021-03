Bund und Länder haben mit Verspätung mit ihren Beratungen über den weiteren Umgang mit der Coronavirus-Pandemie begonnen.

Die aktuelle Beschlussvorlage sieht vor, die meisten Beschränkungen bis Ende März zu verlängern. Abhängig vom Infektionsgeschehen sollen aber auch in dieser Zeit erste Öffnungen in den Bereichen Kultur, Breitensport und Einzelhandel möglich werden, etwa in Regionen, in denen eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. In dem Fall könnte es dann beispielsweise eingeschränkte Öffnungen insbesondere des Einzelhandels mit konkreten Einkaufsterminen geben, aber auch Museen, Galerien und Zoos sollen mit vorheriger Terminbuchung wieder zugänglich sein. - Zur Zeit diskutieren Fraktionsvertreter im Bundestag auf Antrag der FDP in einer aktuellen Stunde über Öffnungsstrategien in der Pandemie. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Theurer, machte der Bundesregierung den Vorwurf, zu langsam und zu zögerlich zu reagieren. Nun müsse mehr geimpft, getestet und geöffnet werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Kühne verteidigte das Vorgehen der Bundesregierung: Dass es nicht so weitergehen könne wie gehabt, sei allen klar. Nun suche man nach qualitativ hochwertigen Lösungen, die auch Sicherheit gewährleisteten.

Diese Nachricht wurde am 03.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.